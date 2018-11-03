صور | أول فيلا تحت الماء في العالم بجزر المالديف

كشف أحد الفنادق الشهيرة في جزر المالديف عن افتتاح أول فيلا 5 نجوم في العالم تحت الماء في تصميم وتجربة جديدة مثيرة، حيث يمكن لمحبي الكائنات البحرية النوم والأسماك تسبح من حولهم.
وكشفت صور للفيلا التي يوجد جزء منها فوق سطح الماء أيضا، لكن الجزء الموجود تحت سطح الماء، هو الذي يتيح النوم وسط الماء في جناح يتميز بسقوف وجدران زجاجية، بحيث يمكنك النظر مباشرةً في المياه الزرقاء المذهلة والاستمتاع بالحياة البحرية.
وتوجد حول الفيلا الأسماك الاستوائية الملونة والمرجان المذهل، وحتى السلاحف وأسماك القرش التي تعيش في مياه جزر المالديف، وقد أطلق عليها اسم “موراكا”، بإطلالات مباشرة على المحيط، وحمام في غرفة النوم ذات الزجاج البانورامي.
ويضم الجزء الموجود فوق سطح المياه، في الهواء الطلق، حمام سباحة يطل مباشرة على المحيط، وصالة ألعاب رياضية، إضافة إلى مطعم تحت الماء.