فيديو | شاهد ردّ فعل مذيع سعودي بعدما أبدى المصارع “بوبي لاشلي” إعجابه بساعته

أبدى المصارع الأمريكي بوبي لاشلي إعجابه بساعة أحد مذيعي قناة “إم بي سي” خلال حوار أجراه معه قبيل انطلاق منافسات “كراون جول” التي تستضيفها مدينة الرياض.
وبادر مذيع القناة “خلف الخلف” بتقديم الساعة مباشرة للمصارع الذي فوجئ برد فعل المذيع، وشكره على كرمه.
يُشار إلى أن المنافسات انطلقت مساء (الجمعة) ويشارك فيها كبار مصارعي منظمة WWE للمصارعة الترفيهية.
المصارع الشهير بوبي لاشلي @fightbobby يقاطع حوار الزميل خلف الخلف ليبدي إعجابه بساعته.. وخلف يدهشه بردة الفعل!
#كراون_جول_السعودية#MBCinaWeek pic.twitter.com/WRAndHtBN7
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) November 2, 2018