مريم أمجون ومستقبل حضارة الطفل

أكثر من عشرة ملايين ونصف المليون طفل (من بينهم 629,755 طفل سعودي) قدمتهم مبادرة تحدي القراءة العربي الذي نظمته دولة الإمارات العربية في دورتها الثالثة والتي توجت فيه الطفلة مريم أمجون (9 سنوات) من دولة المغرب كبطلة للقراءة. وهذه المبادرة إذ تهدف لغرس حب القراءة في نفوس (الصغار) تُنشئ في عين الوقت جيلاً مستقبلياً قادراً على مواجهة تحديات الحياة، الأمر الذي نحن في أمس الحاجة إليه خاصةً في ظل تبدل اهتمامات (الطفل) بفضل دخول الكثير من القيم التي تشكل تهديداً على ثقافة الطفل العربي بشكل عام.
ونحن إذ نبارك هذه المبادرة ونفاخر بالطفل العربي، يجب علينا ألا نقف عند هذه الحدود، فالرؤية ليست إشراك الطفل في محفل من محافل القراءة (بالرغم من أهميتها) ، إنما إكسابه عادة القراءة على وجهٍ عام. الأمر الذي يعقبه اتساع معرفته وبناء ثقته بنفسه، وبالتالي خدمة وطنه وأمته. وهو ما يتطلب منا الاستمرار في تعزيز وتدعيم معنوياته تجاه تكوين هذه العادة.
وتعزيز حب القراءة في نفس الطفل تأخذ بلا شك من البيت والمدرسة ثم المجتمع الخطوات الأولى في هذا الاتجاه ، فنحن لا يجب أن نتوقع من الطفل أن يكتسب ذلك الميول (حب القراءة) من تلقاء نفسه، فالدور منوط هنالك بتلك المؤسسات الثلاث. وبالتالي فنحن كأفراد عاملين تحت هذه المؤسسات مُطالبون بالاستمرار في تهيئة المناخ المناسب وتقديم الوسائل المادية والمعنوية لجيل من المحتمل أن يشكل حضارة عربية مختلفة.
والذي يظهر بجلاء ملفت حالياً، أن القيم المؤثرة في الطفل العربي تتخذ في مجملها اشكالاً لا تتصل سواءً من قريب أو من بعيد بالعلوم والمعرفة. فالبيئة المحيطة هنا وهناك ، من النادر أن تولي اهتماماً نحو تلك القيم. أضف إلى ذلك أثر انتشار التقنية والذي أسهم في توسيع الفجوة بين الطفل وبين التحصيل المعرفي أو (اكتساب عادة القراءة) كمثال.
إن مريم أمجون وغيرها من ملايين البراعم العرب أكدوا أن بذرة حب القراءة غير معدومة لدى الطفل العربي، وأنهم كموارد للمستقبل، يبحثون فقط عمن يراعي وينمي ويقدم الدعم والمناخ المناسبين لجيلاً عربياً يتأسس في حقول العلم والمعرفة.