الرئيسية اقتصاد “منشآت” تستعرض مبادرة الاستثمار الجريء في ملتقى بيبان منطقة مكة
ضمن أحد مبادراتها لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،استعرضت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مبادرة الاستثمار الجريء في ركن خاص في ملتقى بيبان منطقة مكة والذي أقيم في جدة.
وتركز مبادرة الاستثمار الجريء على الاستثمار في المنشآت خلال مراحل نموها المبكرة، وسد الفجوات التمويلية الحالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ تتضمن المبادرة ثلاثة برامج أساسية وهي: برنامج الاستثمار في الشركات الناشئة، برنامج الاستثمار في الصناديق، وبرنامج الاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وتهدف المبادرة إلى دعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتحفيز بيئة التمويل الرأس مالي لرواد الأعمال في المملكة العربية السعودية، وتغطية الفجوات التمويلية الحالية للأعمال الناشئة، ودعم وتوليد الوظائف، إضافة إلى زيادة فرص الاستثمار في المنشآت.
وتطمح “منشآت” من خلال مبادرة الاستثمار الجريء إلى المساهمة في توفير حلول التمويل الرأسمالي في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م، خاصةً وأن المبادرة تعمل بشكل كامل بالمشاركة مع المستثمرين من القطاع الخاص.
يذكر أن منشآت أطلقت المبادرة بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص “نماء” ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة برأس مال 2.8 مليار ريال ويمكن التقديم عليها من خلال زيارة الرابط التالي: gvc.monshaat.gov.sa