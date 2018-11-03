هواوي توجه صفعة جديدة إلى أبل

عززت شركة هواوي موقعها كثاني أكبر صانع للهواتف النقالة، في الربع الثالث من عام 2018، لتوجه صفعة جديدة لعملاق الهواتف الأميركي أبل.
وبحسب بيانات شركة آي دي سي لأبحاث السوق، حققت هواوي ارتفاعًا كبيرًا في مبيعاتها في الربع الثالث بمقدار 4.2 في المائة، لتصل إلى ما مجموعه 14.6 في المائة من مجمل مبيعات السوق.
وكانت الشركة الصينية، قد تفوقت لأول مرة في 7 سنوات على أبل، في الربع الثاني خلف العملاق الكوري الجنوبي سامسونج.
وطرحت هواوي هاتفي بي 20 وبي 20 برو، فيما تتجه الأنظار إلى الهاتفين الخارقين، ميت 20 وميت 20 برو، اللذين طرحا بالفعل في الربع الرابع.