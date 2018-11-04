أمن الطرق بمكة المكرمة يُحذِّر.. وتنبيه من إدارة الأزمات والكوارث

تتوالى التحذيرات والتنبيهات المختلفة، من الجهات المعنية بشأن ضرورة أخذ الحيطة والحذر مع التقلبات المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة خلال الأيام الجارية.
وفي هذا الإطار أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بمنطقة مكة المكرمة بالمواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر لاستمرار حالة عدم الاستقرار بمحافظة جدة وما جاورها حتى صباح الغد (الأحد)، وما ينتج عنها هطول أمطار وتدني في الرؤية الأفقية.
كما وجه أمن الطرق توجيها خاصا لمستخدمي طريق الساحل القديم (المفرد) الواصل بين الميقات والكعكية بمنطقة مكة المكرمة، مطالبا إياهم بمواصلة سيرهم على الطريق السريع حيث تم إغلاق الطريق القديم وتحويل الحركة الى الطريق السريع بسبب السيول المنقولة.