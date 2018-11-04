“الأرصاد” تكشف آخر مستجدات الحالة المطرية التي تشهدها مناطق المملكة

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توقع حمزة كومي، نائب مدير إدارة التحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار الحالة المطرية على بعض مناطق المملكة، مع انخفاض فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

وأضاف أن فرص هطول الأمطار تستمر على المرتفعات الجنوبية والغربية، كما تستمر فرصة سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة الليلة إلى صباح الغد على منطقة الرياض، خاصةً الأجزاء الشمالية منها، في القصيم وحائل ومنطقة الحدود الشمالية.

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