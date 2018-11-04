الإنذار المبكر: أمطار رعدية على أجزاء واسعة من الرياض تستمر حتى ظهر اليوم

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاً باستمرار هطول الأمطار الرعدية على أجزاء واسعة من منطقة الرياض حتى ظهر اليوم (الأحد).
وقال النظام الآلي إن الرياض والخرج والمزاحمية والأجزاء المجاورة لها سيتواصل فيها هطول الأمطار الرعدية، وستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار حتى الساعة (12:00) ظهراً.
وأضاف النظام أن الدوادمي وعفيف والبجادية والمزاحمية وشقراء وحريملاء والأجزاء المجاورة لها، ستنشط فيها سحب رعدية ممطرة مصحوبة أيضاً بنشاط للرياح السطحية، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.