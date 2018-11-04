“الزراعة” تمنح 400 ألف ريال للمزارع الذي سيتوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء بشروط

الرئيسية أنحاء الوطن “الزراعة” تمنح 400 ألف ريال للمزارع الذي سيتوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء...
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها ستمنح مزارعي الأعلاف الخضراء الذين سيتوقفون عن زراعة مساحاتهم، مبالغ مالية ستصل في حدها الأقصى إلى 400 ألف ريال بعدة شروط.
وأوضحت الوزارة، وفقًا لصحيفة “المدينة”، أن من سيتوقفون عن زراعة الأعلاف وتتراوح مساحاتهم بين 50 و100 هكتار سيحصلون على تعويض 4 آلاف ريال لكل هكتار، وبحد أقصى 400 ألف ريال تُصرف على عدة دفعات خلال 5 سنوات.
وأضافت أن المزارعين لمساحات أكثر من 100 هكتار تتوفر لهم عدة خيارات، منها إقامة مصانع متكاملة للأعلاف، شرط استيراد المدخلات ومشروعات الدواجن وتربية الماشية، التي تعتمد على الأعلاف المتكاملة.
كما يتوفر لهم مشروعات البيوت المحمية المتقدمة والمشروعات السياحية غير المهدرة للمياه وزراعة الأعلاف الخضراء خارج المملكة من أجل إعادة تصديرها إلى الداخل.
وسمحت الوزارة لمن لديهم مساحات حتى 30 هكتارًا بالزراعة، حيث يهدف قرار الإيقاف إلى المحافظة على المياه الجوفية، التي تتعرض إلى حالة استنزاف منذ سنوات .