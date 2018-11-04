بحضور وزير التجارة.. توقيع اتفاقية لدعم مركز المنشآت العائلية بغرفة جدة

وقعت مساء اليوم الأحد اتفاقية لدعم مركز المنشآت العائلية بالغرفة التجارية والصناعية بجدة بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ومعالي الدكتور غسان السليمان ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي ورئيس غرفة جدة الشيخ صالح كامل، وذلك بمقر الغرفة بجدة.
ويمثل توقيع الاتفاقية خطوة مهمة باتجاه دعم دور مركز المنشآت العائلية بغرفة جدة للاضطلاع بدوره في خدمة قطاع المنشآت العائلية بالمملكة والتي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص عطفاً على حجم مساهمتها الاقتصادية في توفير السلع والخدمات للمجتمع وتأمين فرص العمل للمواطنين فضلاً عن كونها أداة هامة لتنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة.
وعقب حفل توقيع الاتفاقية أعلن معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي مباركته لإنشاء مركز المنشآت العائلية واعتبر ذلك خطوة مهمة لتعزيز مسيرة قطاع المنشآت العائلية ودعمه من خلال مختلف الأنشطة التي سيضطلع بها المركز سيما في ضوء الأهمية الاقتصادية الكبيرة لهذا القطاع واثره في دعم الاقتصاد الوطني متمنيا التوفيق للدكتور غسان السليمان ومجلس إدارة المركز مثمنا دعم مجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية والصناعية بجدة لإنشاء المركز.
وفي مستهل الحفل تحدث رئيس غرفة جدة الشيخ صالح كامل مؤكدا أهمية انشاء ودعم مركز المنشآت العائلية مبدياً استعداد غرفة جدة لتقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة للمركز ليقوم بالدور المنوط به في خدمة قطاع المنشآت العائلية.
بدوره ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي اتفاقية دعم مركز المنشآت العائلية منوهاً للأهمية الكبيرة لهذا القطاع في الناتج المحلي وأنها تمثل عاملا فاعلاً في الاقتصاد الوطني متمنيا لمعالي الدكتور غسان السليمان ومجلس إدارة المركز كل التوفيق والسداد معرباً عن استعداد مجلس الغرف السعودية لتقديم الدعم لأنشطة المركز.
من جانبه أكد معالي الدكتور غسان السليمان أهمية قطاع المنشآت العائلية في دعم الاقتصاد الوطني والناتج المحلي بالإضافة لدعم ملف التوطين حيث توفر الشركات العائلية الكثير من الفرص الوظيفية للمواطنين، ولفت الى أن المركز سيضطلع بالعديد من الأنشطة التي تعزز وتدعم المحافظة على استدامة هذا القطاع الاقتصادي الحيوي والاضطلاع بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.