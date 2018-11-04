جامعة الحدود الشمالية تعلن تعليق الدراسة بسبب التقلبات الجوية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن تعليق الدراسة اليوم (الأحد)، في عرعر وجميع فروعها الأخرى في رفحاء وطريف والعويقلية، نظراً للمتغيرات الجوية.
وبيّنت الجامعة أن التعليق جاء بناءً على ما ورد في تقارير هيئة الأرصاد؛ حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات.
من جانبه، تابع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان التغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة وما يواكبها من هطول أمطار على المدن والمحافظات.
ووجه الأمير فيصل جهات الاختصاص بأخذ جميع التدابير اللازمة، سائلاً الله تعالى أن يجعلها أمطار خير وبركة ويعمّ بنفعها أرجاء البلاد.