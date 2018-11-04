صور | الدفاع المدني يستعين بطيران الأمن لإنقاذ 3 عمال احتجزتهم السيول في وادي الليث

تمكنت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة، أمس (السبت)، من إنقاذ ثلاثة أشخاص بواسطة طيران الفرق الأمنية، بعد أن احتجزتهم السيول في مشروع سد وادي الليث.
وأوضح الدفاع المدني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بوجود ثلاثة محتجزين في وادي الليث بالقرب من السد، على ظهر معدّة ببطن الوادي؛ حيث تعذر على الفرق الأرضية الدخول لوجود سيول منقولة.
وعليه تمت على الفور الاستعانة بطيران الأمن الذي تمكن من إنقاذ الأشخاص الثلاثة، وهم مصري ويمني ونيبالي، ونقلهم إلى منطقة آمنة.
بينما تمكّنت الفرق الأرضية للدفاع المدني من إنقاذ شخص رابع احتُجز على قمة جبل بمنطقة وادي الليث وتعذر عليه النزول، وتم نقله إلى منطقة آمنة.