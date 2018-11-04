صور | حفل تكريم الشاعر سعود حبيب العازمي

أقيم في مطلع شهر صفر حفلاً تكريمياً للشاعر الكبير سعود بن حبيب العازمي وسط حضور كبير من المسؤولين وشيوخ وأفراد القبائل ورجال الأعمال في الخليج، وزملاء المهنة من شعراء النظم، وشعراء المحاورة وكان الاحتفال قد اشتمل على الكلمات والقصائد الشعرية، والألوان الشعبية والشيلات ، فيما قُدمت للشاعر الكثير من الهدايا ،الجدير بالذكر أن المحتفى به الشاعر سعود حبيب العازمي يمثل رمزاً شعرياً من رموز شعر النظم ويجيد شعر المحاورة، وله تاريخ ثري بالمشاركات الشعرية بأنواعها، ويملك رصيداً كبيراً من محبة الناس ، ظهرت جلياً خلال حفل التكريم الذي احتضنته قاعة اليخت للاحتفالات في الرياض .