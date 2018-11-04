صور | نائب أمير عسير ونائب أمير جازان يتفقدان عددًا من النقاط على الحد الجنوبي

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، اليوم، للعدد من النقاط الحدودية المتقدمة التابعة لقيادتي حرس الحدود على الشريط الحدودي بمنطقتي عسير وجازان.
وأطلعا سموهما على سير العمل الأمني على الحدود الجنوبية ، والجهود الأمنية التي يبذلها رجال الأمن البواسل للدفاع عن الوطن ومقدراته .
واستمع سموهما إلى شرح مفصل عن الخطط الأمنية المتبعة لحماية الحدود ومراقبتها وتكثيف الجهود الأمنية من خلال ما وفرته القيادة الرشيدة من امكانات مادية وبشرية بما يضمن حفظ أمن واستقرار المملكة ، والنيل من كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطن.
وعقدا اجتماعاً بالقيادات الأمنية المختصة بأمن الحدود، بحثا خلاله الموضوعات المشتركة بين المنطقتين في مختلف المجالات الأمنية والتنموية، وسبل تعزيزها، بما يضمن توفير أفضل الخدمات للمواطن والمقيم، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
حضر الإجتماع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء فهد بن سعيد القحطاني.