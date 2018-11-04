فيديو | إنقاذ عائلة سعودية من وسط سيل وادي جدم بـ”الليث”

تدخل ثلاثة مواطنين، أمس السبت، لإنقاذ أسرة مكوّنة من 8 أشخاص، معظمهم من الأطفال والنساء، تعرّضت حافلتهم من نوع “ميكروباص” للانجراف وسط سيل كبير بأحد الأودية في مركز جدم التابع لمحافظة الليث.
وكانت أسرة مكونة من 8 أشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى مواطن يقود الحافلة، في نزهة برية بعد سقوط الأمطار، وأثناء عبورهم وادي جدم داهمهم سيل كبير.
وأوضح أحد المواطنين، الذي تدخل مع زملائه لإنقاذ الأسرة، أنه أثناء مرورهم رأوا قائد الحافلة يحاول مرور وسط السيل ويقترب من حافة الوادي، ما جعلهم يتدخلون ليقوموا بربط بعضهم بعض بالحبال والاقتراب من الحافلة وإخراج أفراد الأسرة تباعا.
وأضاف أنه تم إنقاذ الأسرة بكامل أفرادها، وعددهم 8 أشخاص، قبل أن يجرف السيل الحافلة، مشيرا إلى أنه تمت استضافة العائلة بأحد المنازل في القرية، وتقديم المساعدة لهم حتى وصول أقاربهم.