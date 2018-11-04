فيديو وصور | نفوق أطنان من الأسماك في نهري دجلة والفرات بسبب تلوث المياه

في حدث قد يمثل كارثة بيئية وغذائية في العراق، نفقت كميات هائلة من الأسماك في نهري دجلة والفرات، كما حذْرت السلطات هناك من شراء الأسماك في الوقت الحالي.
وأظهرت صور متداولة كميات هائلة من الأسماك متكدسة على ضفاف نهر الفرات بمحافظة بابل، وسط ذهول أهالي المنطقة، فيما كشفت وزارة الزراعة العراقية عن انخفاض منسوب المياه في النهرين وارتفاع معدلات التلوث بهما.
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تشكيل فريق للتحقيق في ظاهرة نفوق الأسماك، استجابةً لدعوات طالبت بذلك، مع وضع حلول سريعة لهذه المشكلة، وتم إرسال عينات إلى الأردن لفحصها ومعرفة الأسباب.