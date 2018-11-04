قطاع المياه يعلن الانتهاء من تنفيذ محطة تنقية مياه سد وادي عردة بالباحة

أعلن قطاع توزيع المياه بالمملكة الانتهاء من تنفيذ محطة تنقية مياه سد عردة بمنطقة الباحة، وبدأ في تشغيلها بعد تسلمه المشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 40 ألف م3 يوميًا لتغذية مدينة الباحة بتكلفة تجاوزت (110) مليون ريال.
وأكد القطاع أن مشروع محطة تنقية مياه سد عردة بالباحة سيكون له الأثر الإيجابي في تغطية الطلب المتزايد على المياه في مدينة الباحة، وتحسين الكفاءة التشغيلية لخدمات المياه، مضيفًا أن المحطة ستضخ 40 ألف متر مكعب يوميًا للمدينة، كما أنها ستكون رافدًا من الروافد التي ستوفر المياه المنقاة لأبناء مدينة الباحة إلى جانب المياه المحلاة، فضلاً عن تلبيتها حاجة المواطن والمقيم في المنطقة من المياه المحلاة والمنقاة الصالحة للشرب.
وبيّن القطاع أن مشروع إنشاء محطة تنقية سد وادي عردة تضمن تنفيذ خط نقل للمياه من السد إلى محطة التنقية، وتجميع مياه الآبار وخزنها بالودي، إضافة إلى نظام التهوية، وتركيب 11 فلتراً وخزان مياه منتجة ومحطة ضخ، فضلاً عن المولدات والمحولات، ومبنى العمليات، ومختبر جودة المياه، وخزانات مياه منتجة، ومبنى المحطة الإداري.
وذكر القطاع أن مشروع محطة تنقية مياه سد عردة بمنطقة الباحة يأتي ضمن برامجه التحسينية في عمليات إمداد المياه في مختلف مناطق المملكة، والتي تشمل تشيّيد مشاريع تعزز من كميات المياه الواردة وإيصالها للمستهلكين بأفضل الممارسات التشغيلية حسب البرامج التطويرية الموضوعة ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020.