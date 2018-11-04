مؤتمر جماهيري للمجلس البلدي بالقنفذة يشهد واقعة مثيرة.. 11 متحدثاً والحضور 3 فقط

الرئيسية أنحاء الوطن مؤتمر جماهيري للمجلس البلدي بالقنفذة يشهد واقعة مثيرة.. 11 متحدثاً والحضور 3...
شهدت محافظة القنفذة واقعة مثيرة، إذ عزف الأهالي عن حضور أحد اللقاءات الجماهيرية مع أعضاء المجلس البلدي بالمحافظة، لعدم قناعتهم بجداواها.
ورغم تجاوز عدد سكان المحافظة 270 ألف نسمة، لكن لقاء المجلس البلدي بالأهالي -الذي أُقيم مساء الإثنين الماضي بقاعة تتسع لأكثر من 300 شخص- لم يحضره سوى ثلاثة من الأهالي فقط، بينهم رئيس مجلس بلدي سابق، ومدير تعليم سابق، ومدير مركز لتنمية الأسرة، فيما شهدت المنصة الرئيسة للقاء تواجد جميع أعضاء المجلس الـ11.
ووفقاً لصحيفة الـ”الوطن”، فإن اللافت أن لقاءً آخر لقيادات الشؤون الصحية بالمحافظة قبل لقاء المجلس البلدي، لم يتجاوز الحضور فيه 22 شخصاً أكثرهم يمثلون القيادات ومنسوبي الصحة.
من جانبه، قال عضو اللجنة السياحية المحلية عبد الرحمن حلواني إن “سبب هذا العزوف يعود لوجود قناعة لدى بعض الأهالي بعدم جدوى هذه اللقاءات، نظراً إلى غياب المشاريع، وعدم تلبية هذه الإدارات مطالب الأهالي والوعود التي يطلقونها، والتي سرعان ما تختفي عند اصطدامهم بواقع العمل”.