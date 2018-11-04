“مساند”: إلغاء التعاقد الإلكتروني آليا بعد 30 يوما.. في حالة عدم الموافقة أو رفض الطلب

الرئيسية أنحاء الوطن “مساند”: إلغاء التعاقد الإلكتروني آليا بعد 30 يوما.. في حالة عدم الموافقة...
أكد برنامج العمالة المنزلية “مساند” أن التعاقد الإلكتروني يتم إلغاؤه آليا بعد 30 يوماً، في حالة عدم الموافقة أو رفض الطلب.
وأشار البرنامج إلى إمكانية إلغاء الطلب قبل انتهاء الـ30 يوماً وتقديم طلب جديد، مؤكدا على أن معالجة الطلبات تتم خلال 24 ساعة.
وشدد البرنامج على حق العامل في الراحة اليومية لمدة لا تقل عن 9 ساعات يومياً، والراحة الأسبوعية بما يتفق عليه الطرفان في العقد، ومكافأة نهاية الخدمة قيمتها راتب شهر إذا أمضى العامل عند صاحب العمل 4 سنوات متتالية.