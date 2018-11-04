الرئيسية حوادث مصـرع وإصـابة 11 شخصًا إثر حادث مروع بطريق “الرياض – الطائف”
لقي شخص مصـرعه وأصـيب 10 آخرون في حـادث تصادم مروّع بين حافلة وشاحنة، في منطقة العطيف بطريق الرياض – الطائف.
وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف شادي الثبيتي، أن غرفة العمليات بمكة المكرمة تلقت بلاغاً بوقوع الحــادث، وتم توجيه 5 فرق إسعافية وفرقة نقل غير إسعافية، وتبيّن لهم عند وصولهم إصـابة 11 شخصاً.
وأضاف الثبيتي أن أحد المصـابين وهو مواطن توفـى متأثراً بإصـابته، فيما تم التعامل مع باقي المصـابين وتوزيعهم حسب حجم الإصـابة، ونقل 5 منهم إلى مجمع الملك فيصل الطبي ومستشفى الأمير سلطان العسكري، أما الخمسة الباقون فقد رفضوا أن يتم نقلهم، وجرى نقل الحالة المتوفـاة بواسطة النقل غير الإسعافي.