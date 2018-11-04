8 عادات خاطئة تعيق عملية نزول الوزن

قد يمتنع الشخص عن تناول الطعام، ويمارس الرياضة، ويلتزم بنظام أكل صحي، ولكن لا يصل إلى هدفه المنشود المتمثل في نزول الوزن، ويعود ذلك إلى ممارسات خاطئة تعيق عملية النزول.. ووفقاً لـ”لوكال دايت كلينيك” فإن الأسباب تتمثل في:
اتباع أنظمة رجيم غير مدروسة
يقرر المرء خسارة 10 كيلوغرامات من وزنه في وقت قياسي، فيتبع نظام “رجيم” يُلزمه على التقيد بتناول الجريب فروت وحساء الملفوف طوال اليوم. صحيحٌ أنَّه سيخسر سعرات حرارية كثيرة ، ولكن ستتباطأ عملية الأيض في جسمه، مما يعرضه إلى اكتساب الوزن مرة أخرى.
الإغفال عن تناول الفطور
الامتناع عن تناول الفطور يجعل المرء يشعر بالجوع طوال اليوم، ما يدفعه إلى تناول وجبة كبيرة في الغداء. علما أن الفطور الغني بالألياف والبروتين يحد من الشعور بالجوع، خلال اليوم.
وتظهر مجموعة من البحوث أن الأفراد الذين يتناولون الفطور يوميًا مرشحون أكثر من غيرهم للحفاظ على أوزان صحية.
الامتناع عن تناول الوجبات الخفيفة
عند تناول الوجبات الخفيفة، بشكل مدروس، ينعكس الأمر إيجابًا على الجسم، الأفراد الذين يتناولون وجبات صغيرة خلال اليوم يتمكنون من السيطرة على شهيتهم. كما أن استهلاك الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين يرفع نسبة الحرق في الجسم.
الجدير بالذكر أن تناول كم قليل من المكسرات يساعد في خسارة عدد من الكيلوغرامات.
الإكثار من تناول الأطعمة قليلة الدسم
يمكن للمنتجات قليلة الدسم أن تعيق أهداف الرجيم، فهي لا تعني بالضرورة أنها تحتوي على كم قليل من السعرات الحرارية. علمًا أن تناول الحلويات قليلة الدسم سيدفع المرء إلى التهام نسبة أكبر من السعرات الحرارية من صنوف الطعام الأخرى، مقارنة بتناول قطعة صغيرة من كعكة عادية مثلًا.
شرب المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية
يميل البعض إلى التغاضي عن سعرات المشروبات، وخصوصًا عصائر الفواكه والصودا والتي تعج بالسعرات الحرارية، قد تصل إلى 500 سعرة.
عدم شرب كم كاف من الماء
عدم شرب الماء الكافي يبطئ عملية الأيض في الجسم. وفي هذا الإطار، وينصح بشرب كوب من الماء قبل كل تناول أي طبق أو وجبة خفيفة.
وضع أهداف غير واقعية
من المهم وضع هدف قابل للتحقق عند اتباع نظام ما. وفي حال عدم الثقة من الهدف يمكن طلب نصيحة اختصاصي تغذية.
ممارسة الرياضة قبل الأكل
ممارسة الرياضة قبل تناول الطعام أو بعده لا تؤثر في عملية حرق السعرات الحرارية، ولكن الإغفال عن تناول الوجبة قبل الرياضة قد يؤدي إلى خسارة الكتلة العضلية في الجسم.