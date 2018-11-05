“الإنذار المبكر”: استمرار هطول الأمطار بالرياض.. وتأثر الرؤية على طرق مكة والمدينة بالضباب

الرئيسية أنحاء الوطن “الإنذار المبكر”: استمرار هطول الأمطار بالرياض.. وتأثر الرؤية على طرق مكة والمدينة...
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد عدة تنبيهات باستمرار هطول الأمطار في منطقة الرياض اليوم (الإثنين)، إلى جانب تأثر الرؤية في طرق المدينة المنورة ومكة المكرمة بالضباب وارتفاع نسبة الرطوبة.
وأوضح النظام الآلي أن منطقة الرياض وخاصةً العاصمة والدوادمي والمجمعة وشقراء والقويعية والمزاحمية والأجزاء المجاورة لها سيستمر فيها هطول الأمطار الرعدية، بالإضافة إلى الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية حتى السادسة من مساء اليوم.
وأضاف أن مكة المكرمة وتحديداً الشفا والطائف ومرتفعات المنطقة، وكذلك المدينة المنورة ستكون الرؤية فيها غير جيدة بسبب تأثرها بالحالة الضبابية وارتفاع نسبة الرطوبة، مشيراً إلى أن تلك الحالة ستستمر حتى الثامنة صباحاً.