المواطن الذي جرفته السيول مع أسرته داخل حافلة بوادي جدم يروي التفاصيل | فيديو

روى المواطن الذي حاصرته السيول مع أسرته داخل حافلة من نوع “ميكروباص” في أحد أودية مركز جدم في محافظة الليث أمس الأول (السبت)، قصة ما جرى له والضرر الذي حل بحافلته.
وقال المواطن ردة اليزيدي البالغ من العمر 50 عاماً، إنه فوجئ خلال قيامه برحلة برية في وادي جدم مع زوجته و4 من أولاده، بمحاصرة السيول لحافلتهم وجرفها إلى حافة الوادي، قبل أن يسارع مجموعة من الشباب بالتدخل لإنقاذهم.
وأضاف اليزيدي وفقاً لـ”سبق”، أن بعض الشبان نجحوا في انتشالهم من داخل الحافلة واحداً تو الآخر، لافتاً إلى أنه فقد سيارته التي اشتراها على أقساط بعد تقاعده بقيمة 200 ألف ريال وبأقساط شهرية تبلغ ألفي ريال، منوهاً في الوقت نفسه إلى أنها كانت مصدر رزقه الوحيد؛ كونه يعمل في إيصال بعض طالبات إحدى المراحل الثانوية بها.
ولفت إلى أن أحد مواطني المنطقة قام باستضافته هو وأسرته تلك الليلة في منزله حتى جرى إيصالهم في اليوم التالي إلى منزلهم بقرية الماء الحار، مبيناً أنه عثر على السيارة في اليوم التالي وقد تلفت بشكل كامل.