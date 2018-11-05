شؤون الحرمين توضح أسباب وتاريخ وضع “الشبك” حول الحجرة النبوية الشريفة | فيديو

كشف مدير معرض الحرمين بالمدينة المنورة، فايز الفايز، عن أسباب وضع “الشبك” حول الحجرة النبوية الشريفة بالمسجد النبوي.
وأوضح في مقطع فيديو مصوّر بثته رئاسة شؤون الحرمين أن أول من وضع الشبك على الحجرة النبوية الشريفة هو السلطان الظاهر بيبرس، في زيارته للمدينة المنورة عام 667هـ، بعدما شاهد مخالفات شرعية حول الحجرة.
وأضاف أنه في بداية الأمر كان مصنوعا من الخشب بارتفاع 3 أمتار، وبقي حتى حدوث الحريق الثاني للمسجد النبوي، لتتم صناعة “شبك” الحجرة النبوية الشريفة بوضعه الحالي في مصر عام 888 هـ – 1483م، في عهد السلطان الأشرف قايتباي.
وأبان أنه توجد نافذة في وسط الشبك بمحاذاة الرأس النبوي الشريف، وفي الداخل يوجد جدار الحجرة النبوية الشريفة الذي بناه الخليفة عمر بن عبد العزيز عام 90هـ من نفس أحجار الكعبة المشرفة.
لماذا وُضِعَ شَبك الحُجرةِ النَبوية الشَريفة ؟#إعلام_بروح_الحرمين #مباركا pic.twitter.com/8yG4CTVx2n
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) November 4, 2018