صور | أمير منطقة الرياض يرعى افتتاح منتدى أسبار الدولي

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل افتتاح فعاليات منتدى أسبار الدولي 2018 “عصر المستقبل.. السعودية”، وتدشين معرض “من الابتكار للتأثير”.
ورفع سمو أمير الرياض في كلمة له الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على هذه العطاءات الكبيرة، وعلى تهيئة الأرضية الجيدة التي تساعد على إقامة مثل هذه المنتديات والاجتماعات واللقاءات، مشيراً إلى أننا نملك أرضية صالحة صحية متينة تقوم عليها هذه الفعاليات.
كما وجه سموه شكره للقائمين على منتدى أسبار الدولي، متمنياً لهم دوام التوفيق، مؤكداً في الوقت ذاته أن مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام له مكانة خاصة لدى إمارة المنطقة وما عزز هذه المكانة هو قيامهم بكل ما هو مفيد لأبناء الوطن وشبابه وللإنسان في كل مكان.
وقال سموه:” إن الإنسان السعودي وصل إلى مستوى عال، ويحتاج منا إلى الثقة والدعم، فأحسنوا الظن بالشباب لأن لهم دور كبير وقادم في كل مرحلة من مراحل هذا الوطن”.
وثمن رئيس مجلس إدارة المنتدى الدكتور فهد العرابي الحارثي ما يلقاه منتدى أسبار الدولي من رعاية كريمة ودعم ومساندة من سمو أمير منطقة الرياض ، وقال “في هذه الدورة الثالثة لمنتدى أسبار الدولي 2018 سيكون مضمار السباق لعقولكم النيرة هو المستقبل ببشائره وتحدياته المختلفة، فنحن نجتمع هنا اليوم لحوار مع المستقبل وليس حوله” ، مؤكداً أن المملكة لن تتنازل عن رسالتها في أن تكون الملهم لمحيطها”.
من جانبه أكد وكيل وزارة التعليم لشؤون البنين الدكتور نياف بن رشيد الجابري في كلمته ، أن الوزارة تتطلع للتوصيات التي سيخرج بها المنتدى، وستكون تحت نظر مسؤولي الوزارة لدراسة تطبيقاها وطرق الاستفادة منها.
وبين أن وزارة التعليم في المملكة في طور صياغة فلسفة جديدة تعتمد على التعليم المبني على الكفايات، والذي ينطوي على إعادة هندسة عمليات التعليم والتعلم لتطوير المناهج تماشياً مع التطور التقني.
بدوره أفاد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية لمعاهد البحوث الدكتور أنس الفارس، أن استشراف مستقبل التقنية يتطلب اهتماماً ورعاية خاصة لتحديد الفرص والتصدي للتحديات، موضحاً أن المدينة قد أدرجت ضمن برامجها الحالية مركزاً للاستشراف التقني يهدف إلى إجراء الدراسات الاستشرافية التقنية وتقويم المخاطر والفرص المرتبطة بمخرجاتها على برامج التنمية في المملكة.
من جهته وصف مدير عام الشؤون الحكومية في أرامكو السعودية خالد الملحم منتدى أسبار الدولي بالحدث المميز الذي يزداد نجاحه عاماً بعد عام، وقال ” منتدى أسبار الدولي بات جسراً يربط الحاضر بالمستقبل ونحن في أرامكو سعداء بأننا جزء منه لرسم حاضر ومستقبل المملكة، مضيفاً أن المنتدى يطرق أبواب المستقبل مستنيراً برؤية 2030 وأهدافها الاستراتيجية.
فيما عدّت نائب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” نجاح عشري ، منتدى أسبار الدولي من أهم المناسبات الفكرية في المملكة لاهتمامه بإلقاء الضوء على أهم القضايا الاقتصادية والعلمية،كما يعد المنتدى فرصة ثمينة لاستشراف المستقبل في شتى المجالات التنموية عالية الأهمية .
وشهد الحفل تدشين معرض “من الابتكار للتأثير” للشركات الناشئة تحت مظلة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية من قبل راعي الحفل، حيث يعكس المعرض جهود الجامعة في تنمية وتعزيز بيئة حاضنة وداعمة لرواد الأعمال وأصحاب المهارات والأفكار الواعدة من الشباب الوطني.
كما تم الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة “أفكار للمستقبل”، وتكريم الرعاة والشركاء.