فيديو | الأمطار تغرق شوارع القصيم.. و”الأرصاد” تحذر من جريان السيول

أظهر مقطع فيديو متداول شوارع منطقة القصيم وقد أُغرقت بمياه الأمطار بشكل كبير، فيما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاً متقدماً يحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية بغزارة في المنطقة.
ووثق مواطن عبر مقطع فيديو مصور، ما تسبب فيه هطول الأمطار الغزيرة على منطقة القصيم، حيث أغرقت المحلات وجرت السيول في الشوارع.
من جهتها، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهاً متقدماً مساء اليوم الأحد تحذر فيه من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول.
وحدّدت هيئة الأرصاد بداية الحالة المطرية في منطقة القصيم من الساعة 20:00 مساء وحتى الساعة 02:00 فجر غدٍ الإثنين.