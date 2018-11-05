فيديو | شاهد رد أمير نجران في عزاء قبيلة بلحارث على قولهم: “إن حب ولاة الأمر في دمائنا”

أكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران خلال قيامه بأداء واجب العزاء لقبيلة بلحارث في وفاة والد عضو لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة، صالح بن فهيد الحارثي، اليوم الأحد، أنهم في قلب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
وقال سموه لدى زيارته منزل الفقيد للتعزية في وفاته: “قولكم إن حب ولاة الأمر في دمائكم.. أقول نعم.. لأنكم في قلب سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده”.
كما قام أمير نجران بمواساة قبيلة آل سدران، في وفاة راشد بن مهدي آل سدران، شقيق عضو هيئة حقوق الإنسان، عبدالله آل سدران، وذلك لدى زيارته منزلهم، داعيا أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان وحسن العزاء.
من جانبهم، أعرب ذوو المتوفيين وأعيان قبيلتي آل سدران وبلحارث عن شكرهم لسمو أمير منطقة نجران على تقديمه العزاء وما أعرب عنه من مشاعر المواساة.