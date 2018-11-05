في أقل 20 ساعة.. شرطة دبي تستعيد ماسة سرقها رجل وامرأة وغادرا البلاد | فيديو

تمكّنت شرطة دبي، في أقل من 20 ساعة، من استعادة ماسة سرقها رجل وامرأة آسيويا الجنسية، من محل مجوهرات، رغم مغادرتهما الدولة وإبلاغ صاحب المحل الشرطة بعد السرقة بـ3 ساعات.
وأوضح العميد جمال الجلاف مدير التحريات والمباحث الجنائية، أن التحريات كشفت عن رجل وامرأة آسيويين، في الأربعينات من العمر، دخلا محل المجوهرات ونجح الرجل في إشغال البائع، فيما اتجهت المرأة إلى طاولة العرض عند مدخل المحل وفتحت بابها الزجاجي، وسرقت ماسة.
وأضاف أن حجم الماسة 3.27 قيراط بيضاء اللون بقيمة 300 ألف درهم، وأن المرأة أخفتها تحت معطف كانت تضعه على يدها، ثم تحركت ووقفت بجانب الرجل وغادرا المحل إلى جهة مجهولة، وبعد 3 ساعات اكتشف البائع السرقة، وبمراجعة كاميرات المراقبة في المحل اكتشف كيف تمت السرقة.
وأشار إلى أنه تم التعرف على هوية المتهمين، وبالتدقيق تبين أنهما غادرا الدولة بعد ارتكاب السرقة مباشرة، من مطار دبي الدولي متجهين إلى الهند في رحلة ترانزيت، وبعدها إلى موطنهما، وبالتنسيق مع “الإنتربول” والسلطات الهندية، تم القبض عليهما في الهند وارجاعهما إلى إمارة دبي في أقرب رحلة.
وبالتحقيق مع الرجل والمرأة، أقرا بالسرقة وأن المرأة ابتلعت الماسة لتهريبها إلى بلدها، وأثبتت الأشعة ذلك، وبمعالجة الأمر طبيا، تم استرجاع الماسة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
#أخبار | #شرطة_دبي تكشف تفاصيل عملية "صيد الماسة"
التفاصيل:https://t.co/ASdyrPncwv#شرطة_دبي#أمنكم_سعادتنا#نتواصل_ونحمي_نبتكر_ونبني pic.twitter.com/t52bx3rbim
— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) November 4, 2018