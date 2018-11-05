مقتل قيادات حوثية في الحديدة إثر غارات التحالف.. وإنزال جوي للجيش اليمني في صعدة

تمكنت القوات المشتركة بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن من السيطرة على المداخل الشرقية والغربية والجنوبية لمدينة الحديدة، في الوقت الذي أسفرت فيه الغارات الجوية عن مـقتل عدد من القيادات الحـوثية في المدينة.
وأكدت مصادر أن الغارات الجوية المكثفة التي شنتها قوات التحالف على المليشيـات الحـوثية، أدت إلى مقتـل القيادي طيب سليمان الهاجسي والقيادي عبدالرحمن الصباحي والقيادي حمد السراجي.
في سياق متصل، نفذت قوات الجيش الوطني اليمني عملية إنزال مظلي للقوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهـاب في عمق جبل مران بمديرية حيدان جنوبي غرب محافظة صعدة، المعقل العسكري للحـوثيين.
وأوضح اللواء ركن في القوات الخاصة العقيد أحمد المصعبي أن عملية الإنزال الجوي خلف خطوط العدو لوحدات من القوات الخاصة، أسفرت عن تحرير عدد من المرتفعات في جبال مران، ونجحت في تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية، وفتح الطريق أمام تقدم قوات الجيش اليمني في تلك المواقع.