السفارة السورية في أبوظبي ودامسكو تكرمان المنتخب السوري لكأس آسيا

بمقر سفارة الجمهورية العربية السورية في دولة الامارات العربية المتحدة وبحضور القائم بالاعمال الاستاذ ماهر بدور ورجل الأعمال مهند المصري رئيس مجلس إدارة مجموعة دامسكو، تم تكريم بعثة المنتخب السوري لكرة القدم المشارك في نهائيات كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها دولة الإمارات اعتبارا من 6 من الشهر الجاري.
وحضر التكريم الأستاذ فادي دباس رئيس اتحاد كرة القدم السوري، وكامل أعضاء الطاقمين الإداري الفني للمنتخب السوري ولاعبي المنتخب الـ 23.
وفي أجواء احتفالية تموجت بين التحدي ورفع سقف الطموح تحدث الاستاذ ماهر بدور بكلمات تشجيعية خاطب بها أعضاء وفد بلاده فأشار إلى أن تكريم المنتخب واجب وطني معبرا عن ثقته باقتحام الفريق الوطني لكل الحدود التي يمكن أن يرسمها من ينظر لظروف سورية الحالية ولا يعرف شيئا عن الإرادة السورية.
وأضاف بدور:” طموحنا كبير وثقتنا أكبر، ومنتخبنا لعب دورا كبيرا في تعزيز اللحمة الوطنية في تصفيات كأس العالم الماضية عندما وصل لأدوار نهائية وكان قريبا من الوصول للمونديال.
ووعد سعادته بمتابعة كل شؤون الفريق السوري طوال تواجده في النهائيات الآسيوية معتبرا نفسه أحد مشجعي المنتخب في البطولة.
في حين قال رجل الأعمال مهند فايز المصري مدير مجلس إدارة مجموعة دامسكو إن تكريم المنتخب هو مشاركة في عمل يخص كل السوريين، واعدا باستمرار الحضور والمتابعة في الداخل السوري وأي مكان آخر في العالم.
وقال: كرة القدم السورية والرياضة عموما جزء من المجتمع السوري الذي نتطلع جميعنا إلى إعادة الألق له.
وشدد على أن التكريم ليس إلا بداية لقادمات تندرج ضمن واجبات كل سوري في كل مكان في العالم.
وتلعب سورية في النهائيات في المجموعة الثانية إلى جانب فلسطين والأردن وأستراليا وتواجه في المباراة الأولى فلسطين في السادس من يناير الجاري.