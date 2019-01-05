تطبيق “جوجل ديو” يسجل مليار مستخدم ويهدد “واتساب”

تخطى تطبيق جوجل ديو حاجز المليار مستخدم على “جوجل بلاي” ليوجه رسالة قوية لمنافسيه الأساسيين أبل فيس تايم، وواتساب فيديو.
وأطلقت جوجل تطبيقها المخصص لمكالمات الفيديو في عام 2016 مع تطبيقها الآخر جوجل ألو، وقال موقع اندرويد بوليس إن تسجيل هذا الرقم الضخم في هذه الفترة الزمنية أمر يثير الإعجاب.
لكن التطبيق الآخر للتراسل الفوري “جوجل ألو” لم يسجل هذا الأداء القوي الذي أظهره “ديو”. وأعلنت الشركة الأمريكية في وقت سابق أنها ستوقف “ألو” في مارس المقبل مع اتجاهها للتركيز على تحسين “ديو”.
ويعمل جوجل ديو على نظامي أندرويد وأبل (آي.أوه.إس)، ويتيح للمستخدم إجراء مكالمات فيديو “عالية التقنية”، ومزود بتشفير بين طرفي المحادثة، ويعتمد على أرقام الهواتف.
وأتاح تحديث تطرحته جوجل في ابريل 2017 استخدام ديو في إجراء مكالمات صوتية بكل أنحاء العالم.
ووضعت جوجل التطبيق الجديد محل Hangoutsضمن باقة تطبيقاتها التي تفرض على مصنعي الهواتف الذكية وضعها في الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد.