احتراق مستودع أثاث في بريدة وتضرر 4 محال

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة حادث احتراق مستودع يستخدم لتصنيع وتخزين الأثاث، يقع جنوب طريق الملك فهد بالقرب من الكلية التقنية.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمدني القصيم العقيد إبراهيم أباالخيل أن مركز التحكم والتوجيه بمدني بريدة تلقى بلاغاً عن الحادث في الساعة (3:40)، وتبين أن الحادث احتراق مستودع تقدر مساحته بــ 450م، وتضرر منه 4 محال مجاورة من أثر الدخان والحرارة.
وأكد أباالخيل أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق دون إصابات، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق لمعرفة السبب وتقدير الخسائر المادية.