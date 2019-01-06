“المياه الوطنية” توضح ما تم التوصل إليه في فيديو المواطن الذي كسر عداد المياه بمنزله.. وتوضح سبب ارتفاع الفاتورة

أصدرت شركة المياه الوطنية نتائج ما توصلت إليه، في ملابسات مقطع فيديو انتشر لمواطن وهو يقوم بتكسير عداد المياه في منزله، مبدياً غضبه من ارتفاع الفاتورة.
وأوضحت الشركة أنها نجحت في الوصول لموقع العميل، وتم توجيه فرق الصيانة للكشف عن العقار وتحديد أسباب الخلل، واكتشف الفريق وجود خلل في عوامة الخزان الأرضي، وجرى فحص العداد المكسور واستبداله بآخر جديد، ونقل المكسور لمركز الفحص الفني.
وأضافت أنه بعد مقارنة العداد المكسور بأربع عدادات أخرى سليمة، كانت النتيجة أن العداد عمل بشكل طبيعي ولم يتأثر بعملية التكسير ما يدل على جودة العدادات التي يتم تركيبها من الشركة.
وأشارت الشركة إلى أن مقطعاً آخر انتشر للعميل وهو يعتذر لهم، لكنه احتوى على معلومات غير صحيحة، ليتم التواصل معه في صباح اليوم التالي والتوجه لمنزله لفحص العداد بحضوره لإثبات صحة ودقة القراءة.
من جانبه، قدم العميل اعتذاره عن قيامه بتكسير العداد وأبدى ندمه على ذلك، مبيناً أنه كان في حالة غضب جعلته يتصرف بهذا الشكل الانفعالي، موضحاً أنه بعدما هدأ غضبه تبين له أن الشركة تقوم بعملها على الشكل المطلوب، ناصحاً جميع العملاء باتخاذ الإجراءات النظامية وعدم التصرف مثله.