الرئيسية رياضة تعرّف على جدول مباريات الدور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين
أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، جدول مباريات الدور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2018 – 2019.
وسيواجه فريق البكيرية نظيره أبها يوم الاثنين الموافق 14 يناير على ملعب نادي البكيرية، في حين سيحفل يوم الثلاثاء الموافق 15 يناير بأربع مباريات ستجمع الخليج والفيصلي وستقام على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وسيواجه نادي التقدم نادي أحد على ملعب مدينة الملك عبد الله في بريدة، فيما سيواجه نادي وج نادي الفيحاء على ملعب مدينة الملك فهد في الطائف، وسيلعب النصر مع الأنصار على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
وسيشهد يوم الأربعاء الموافق 16 يناير مواجهة الوشم والاتحاد على ملعب نادي الوشم في شقراء، كما سيواجه الرائد ضيفه العين على ملعب مدينة الملك عبد الله في بريدة.
وسيستضيف العروبة الوحدة في نفس اليوم على ملعب نادي العروبة في الجوف، بينما سيواجه هجر الهلال على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء.
وفي يوم الخميس 17 يناير سيواجه القيصومة الفتح على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، ويلاقي الشعلة الباطن على ملعب الشعلة في الخرج، ويستضيف الحزم فريق الجيل على ملعب مدينة الملك عبد الله في بريدة.
وسيخوض يوم الجمعة 18 يناير الاتفاق مباراته أمام الأمجاد على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وسيواجه التعاون النهضة على ملعب مدينة الملك عبد الله في بريدة.
وسيواجه النجوم النادي الأهلي على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء، ويستضيف فريق جدة ضيفه الشباب على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.