خطوة بخطوة.. إليك إجراءات استخراج تصريح السفر من خلال “أبشر”

الحاجة للسفر أصبحت أمراً اعتيادياً عند الكثير من الناس، غير أن البعض يحتاج إلى استخراج تصريح سفر ولا يعرف ما هي إجراءات استخراجه.
ومن خلال الخطوات التالية نستعرض كيفية استخراج تصريح السفر من خلال خدمة (أبشر)، بحسب ما نشرها الموقع الرسمي للجوازات:
1- الدخول على خدمة (أبشر).
2- اختيار الخدمات الإلكترونية ومن ثم تصاريح السفر.
3- التأشير على إصدار تصاريح السفر بالجواز أو الهوية الوطنية لدول الخليج العربي.
4- التأشير على اسم التابع ومن ثم تحديد نوع التصريح ومدته.
5- تظهر رسالة تأكيد تصاريح السفر.
6- تظهر رسالة تم إصدار تصريح السفر.
شروط استخراج تصريح السفر من إدارات الجوازات:
1 – إحضار الهوية الوطنية الأصل وصورة منها.
2 – إحضار جواز السفر للمصرح له أو سجل الأسرة.
3 – تعبئة استمارة طلب التصريح وفق الحقول المخصصة.
4 – تمنح تصاريح السفر للنساء السعوديات والقصر السعوديين وفق الأنظمة والتعليمات.
ملاحظات مهمة:
1- التأكد من صلاحية الجواز قبل مغادرته المملكة بحيث تكون مدة صلاحية جواز السفر لا تقل عن ثلاثة أشهر في حالة السفر للدول العربية وستة أشهر إلى الدول الأخرى.
2 – المتزوج وعمره أقل من (21) يستثنى من موافقة ولي الأمر.
مواقع إصدار تصاريح السفر للنساء والأبناء أقل من (21) عاماً:-
(منصة أبشر – جوازات المناطق – بعض المحافظات المتوفر بها شعبة السعوديين – المنافذ الجوية الدولية)