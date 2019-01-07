أمير الرياض يتوج “السعودية للكهرباء” بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

توجت اليوم، الشركة السعودية للكهرباء، بجائزة الملك عبد العزيز للجودة في دورتها الرابعة لفئة المنشآت الخدمية الكبيرة للمستوى الذهبي، في حفل كبير حضره نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (يحفظه الله)، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
وتسلم الجائزة من يد سموه، معالي الدكتور خالد بن صالح السلطان رئيس مجلس إدارة الشركة، في الحفل الذي أقيم مساء اليوم الإثنين السابع من شهر يناير الجاري، في فندق الريتز كارلتون في الرياض.
وشهد الحفل، حضور عدد كبير من كبار المسؤولين والجهات والشركات الفائزة والمختصين في مجال الجودة، وحضر من طرف الشركة عبدالرحمن العبيد نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية، وأحمد بن عقل العقل رئيس قطاع تنظيم الموارد البشرية، وياسر بن محمد القضيب مدير إدارة التغيير والإبداع.
وخلال برنامج الحفل ألقى القائمون على الجائزة عدداً من الكلمات، كما شاهد الحضور عرضاً لفيلمين عن الجائزة وعن الشركات الفائزة، ليتم بعدها تسليم الجوائز للمنشآت الفائزة.
ومما تجدر الإشارة إليه، أن الجائزة تمثل دعماً لرؤية المملكة 2030 للوصول إلى المركز 25 عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، والوصول أيضاً إلى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة، والوجود ضمن الخمس مراكز الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية.