“الأمن العام” يفند ادعاءات مواطن اتهم الأجهزة الأمنية بالتقصير في واجبهم بعد بلاغه بسرقة سيارته

الرئيسية أنحاء الوطن “الأمن العام” يفند ادعاءات مواطن اتهم الأجهزة الأمنية بالتقصير في واجبهم بعد...
أعلن الأمن العام القبض على متورطين في سرقة سيارة مواطن تحت تهديد السلاح، مفندين ادعاءاته التي قالها في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بتقصير رجال الأمن في واجبهم، وأنه جار اتخاذ الإجراءات النظامية بحق ما تضمنه مقطع الفيديو.
وأوضح الأمن العام أن شرطة الرياض قامت بواجبها في التعامل مع البلاغ الذي تقدم به المواطن يوم الجمعة الماضية، مؤكداً أن ما قاله المواطن في مقطع الفيديو يعد تجاوزاً بحق أجهزة الأمن وعدم مصداقية فيما صدر عنه من ادعاءات، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حياله وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.