مكة المكرمة – عبدالرحمن المحمادي :
كرمت إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة محافظة جدة في ختام فعاليات الحديقة الثقافية أبطال المنتخب الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة بمناسبة حصولهم على كأس الخليج التاسعة لكرة السلة على الكراسي المتحركة والتي أقيمت في دولة الكويت.
وتم خلال الحفل تكريم الكابتن فيصل عسيري والكابتن سفر الحقباني والذي حقق لقب أفضل لاعب عربي لكرة السلة للكراسي المتحركة, كما تم تكريم الشاعر ناصر الهشبول نائب رئيس فريق ” احنا نقدر التطوعي” قصيدة ” جدة بلاد الحضارة تفاعل معها الحضور.
وتعتبر الحديقة الثقافية من أهم الفعاليات الثقافية في محافظة جدة والتي افتتحها مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وبحضور صاحب السمو الملكي محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ومعالي أمين محافظة جدة أ. صالح بن علي التركي، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المشرف على ملتقى مكة الثقافي هشام بن عبدالرحمن الفالح، والمدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي الدكتور الحسن بن يحيى آل مناخرة، وعدد من مسؤولي الجهات المشاركة.
وقد شارك عدد من الجهات حكومية وهي: إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، وجامعة الملك عبدالعزيز، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ووزارة الحج، والهيئة العامة للطيران المدني، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وميناء جدة الإسلامي، ووزارة الإعلام، وجمعية الثقافة والفنون، والجوازات، وجامعة جدة، والشرطة، والمرور، حرس الحدود، والدفاع المدني، والهلال الأحمر.