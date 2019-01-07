جمعية بر القوز تدعو الأسر للاستفادة من الإسكان التنموي

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القنفذة – حمد العلوي :

دعت جمعية البر الخيرية بوادي يبه مركز القوز الأسر التي لا تملك منازل وتنطبق عليها الشروط الموضحة أدناه إلى إستكمال جميع المستندات المطلوبة ومراجعتها بمقر الجمعية الواقع بشارع التحلية بجوار مكتب التعليم سابقا لاستكمال متطلبات برنامج الاسكان التنموي

الشروط :

  • أن تكون من المستفيدين من الجمعية

  • مسجل في الضمان الاجتماعي أو التأهيل الشامل

المستندات المطلوبة :

  • صورة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة

  • صورة من كرت العائلة مع الأصل للمطابقة

  • إثبات تسجيل قي الإسكان

  للاستفادة من البرامج السكنية التي تستهدف مستفيدي الضمان.

علماً

مواعيد الإستقبال :

للرجال :يبدأ من يوم الثلاثاء 1440/5/2هـ

 إلى يوم السبت 1440/5/6هـ

للنساء : من يوم الجمعة 1440/5/5هـ

إلى يوم السبت 1440/5/6هـ

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