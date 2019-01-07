حريق محل تجاري في حي الروضة بمكة دون إصابات

مكة المكرمة – عبدالرحمن المحمادي :
صرح بذلك المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف انه في تمام الساعة الثالثة والدقيقة السابعة والأربعون من يوم الإثنين الموافق الأول من شهر جمادى الأولى ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق بمحل تجاري بحي الروضة وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في الدور الثاني بداخل محل للأجهزة الكهربائية تمت السيطرة على الحادث واحتوائه دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.
وأوضح أن فريق التحقيق بالإدارةباشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقا مع الجهات المعنية.