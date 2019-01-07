خطوات مهمة عند استخدام آيفون جديد

تحتفظ أجهزة آيفون بجمهور خاص بها اعتاد على نظامها الخاص في التشغيل (آي.أوه.إس) خاصة وأنه يختلف عن معظم الأجهزة الأخرى المنافسة التي تعتمد على نظام أندرويد.
عرضت مجلة فوربس نصائح عملية للمستخدمين المقبلين على شراء آيفون للمرة الأولى وكذلك المستخدمين القدامى الذي قرروا تحديث أجهزتهم الحالية وذلك بهدف تحقيق أكبر استفادة من الجهاز والحفاظ على بياناته.
1- حذف الوضع التجريبي (Beta Profile) وتسجيل هاتف آيفون الجديد
هذه النقطة تخص المستخدمين المسجلين على برنامج Apple Public Beta. أما إن كان المستخدم يختبر نسخة (آي.أوه.إس) على جهازه، ويخطط لوضع نسخة احتياطية من بياناته على الآيفون الجديد فعليه أن يحذف الوضع التجريبي قبل أن يبدأ في استخدام هاتفه الجديد. وهذا لأنه بصرف النظر عن حداثة الجهاز فإنه لن يعمل بنسخة برمجيات تجريبية. ويمكن تنفيذ ذلك عبر الذهاب إلىSetting ثم General ثم Profiles
2- تفعيل تطبيق العثور على الهاتف
الجهاز مثبت على تفعيل التطبيق في الوضع الافتراضي لكن من الأفضل التأكد من ذلك. فخاصية Find My Phone توفر على صاحبها مواصلة الاتصال بالجهاز المفقود مرة تلو الأخرى، ما يؤدي إلى نفاد بطاريته وهو يبحث عنه.
3- إعداد نسخة احتياطية من البيانات
من أهم الإجراءات التي ينبغي لمستخدمي (آي.أوه.إس) تنفيذها هي حفظ نسخة احتياطية من البيانات على iClould لأن ذلك يجعل مسألة فقد أو تحطم الجهاز أمرا بسيطا، مقارنة بفقد الجهاز وما يحمله من بيانات. وبوجود نسخة على icloud يصبح الجهاز الجديد كالقديم في أقل من ساعة. وقد شهدت خدمة iCloud تقدما كبيرا في الفترة الأخيرة. بمجرد الانتهاء من الإعدادات الأولية للجهاز الجديد اذهب إلى your profile ثم iCloud وبعده iCloud Backup وتأكد من تشغيله.
4- تعلم كيفية تنفيذ الأوامر البسيطة
سواء يستخدم آيفون للمرة الأولى أو مستخدم قديم فإنه ينبغي عند استخدام آيفون جديد تجريب الإجراءات الأساسية مثل التقاط لقطات للشاشة Screenshots وخصائص مفتاح الشاشة الرئيسية، والمهام التي تتم عبر مسح الشاشة بالأصبع من الأسفل إلى أعلى Swipe.