سعودي يرعى 55 عائلة فقيرة يعيشون عرايا في جزيرة إفريقية.. و4 آلاف ريال سنويا حولت يتيماً إلى طبيب | فيديو

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يرعى المواطن السعودي علي الغامدي أكثر من 7 آلاف يتيم وفقير في عدد من الدول الإفريقية، ويتنقل بين تلك الدول لتلمس احتياجات المحتاجين وتوفير متطلباتهم من المسكن والغذاء والتعليم.

وروى الغامدي خلال مقابلة مع برنامج “اتجاهات” على “خليجية” أمس الأحد، قصة يتيم أوغندي يدعى “عبدالشكور”، حيث لم يكن منتظماً في الدراسة، ولكن تم دفع رسومه الدراسية البالغة 4 آلاف ريال سنوياً، وواصل تعليمه، حتى أصبح حالياً طالباً في كلية الطب.

وأشار إلى أنه يرعى 250 أسرة فقيرة في أوغندا، ويقوم بتوزيع معونات غذائية عليهم شهرياً، كما يقوم برعاية 55 أسرة فقيرة في جزيرة بدائية تدعى “بوايا” في أوغندا أيضاً يعيش أغلب أهلها عرايا، حيث يتم توزيع الملابس عليهم لكسوتهم وانتشالهم من العراء.

يذكر أن الغامدي معروف بنشاطه الخيري في قارة إفريقيا، خاصةً في دول أوغندا وكينيا ورواندا وتشاد، ويسافر إليها منذ 17 عاماً، لإيواء ورعاية الأيتام والفقراء ومن ثم تمكينهم من التعليم والدراسة.

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