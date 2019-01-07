سعودي يرعى 55 عائلة فقيرة يعيشون عرايا في جزيرة إفريقية.. و4 آلاف ريال سنويا حولت يتيماً إلى طبيب | فيديو

يرعى المواطن السعودي علي الغامدي أكثر من 7 آلاف يتيم وفقير في عدد من الدول الإفريقية، ويتنقل بين تلك الدول لتلمس احتياجات المحتاجين وتوفير متطلباتهم من المسكن والغذاء والتعليم.
#فيديو
السعودي "علي الغامدي".. يرعى 55 عائلة في جزيرة فقيرة يعيش أهلها عرايا ولا يعرفون الملابس!!#اتجاهات pic.twitter.com/F9B6xCJo4S
— خليجية (@Khalejiatv) January 6, 2019
وروى الغامدي خلال مقابلة مع برنامج “اتجاهات” على “خليجية” أمس الأحد، قصة يتيم أوغندي يدعى “عبدالشكور”، حيث لم يكن منتظماً في الدراسة، ولكن تم دفع رسومه الدراسية البالغة 4 آلاف ريال سنوياً، وواصل تعليمه، حتى أصبح حالياً طالباً في كلية الطب.
علي الغامدي:
4 آلاف ريال فقط في العام، حولت الأوغندي "عبدالشكور" من يتيم فقير إلى طبيب!#اتجاهات pic.twitter.com/wQAp8C9qld
— خليجية (@Khalejiatv) January 6, 2019
وأشار إلى أنه يرعى 250 أسرة فقيرة في أوغندا، ويقوم بتوزيع معونات غذائية عليهم شهرياً، كما يقوم برعاية 55 أسرة فقيرة في جزيرة بدائية تدعى “بوايا” في أوغندا أيضاً يعيش أغلب أهلها عرايا، حيث يتم توزيع الملابس عليهم لكسوتهم وانتشالهم من العراء.
#سعودي_مر_من_هنا
من عنتيبي الى جزيرة بوايا .
اخر برنامج في رحلتي الى اوغندا .نسأل الله لي ولكم التوفيق . pic.twitter.com/ubFOa5wdTo
— Ali.alghamdi (@alghamdiaj) July 26, 2018