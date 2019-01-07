سعودي يرعى 55 عائلة فقيرة يعيشون عرايا في جزيرة إفريقية.. و4 آلاف ريال سنويا حولت يتيماً إلى طبيب | فيديو

علي الغامدي:

4 آلاف ريال فقط في العام، حولت الأوغندي "عبدالشكور" من يتيم فقير إلى طبيب!#اتجاهات pic.twitter.com/wQAp8C9qld

— خليجية (@Khalejiatv) January 6, 2019