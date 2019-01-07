الرئيسية أنحاء الوطن طيران ناس: المضيفات السعوديات سيقتصر عملهن على الرحلات الداخلية.. وخلال هذه الساعات
أوضحت شركة “طيران ناس” أن عمل المضيفات السعوديات سيكون على رحلاتها الداخلية فقط، مبينةً أنه تم تحديد ساعات عملهن خلال الفترة من السابعة صباحاً إلى السابعة مساء بحد أقصى.
وقالت إنها خصصت لهن زياً رسمياً يتوافق مع العادات والتقاليد المتبعة في المملكة، وفقاً لصحيفة “مكة”.
وكان المتحدث الرسمي باسم “ناس” أكد أنه سيتم توفير بيئة مناسبة لعمل السعوديات مع الشركة، لافتاً إلى أن مبيت المضيفات سيكون في مقر السكن المخصص لهن.
وأبان أن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين والمواطنات للالتحاق بالعمل لدى الشركة، حيث تقدم لها حتى الآن نحو 3000 آلاف متقدم ومتقدمة.