عمل المدينة يتابع تطبيق المرحلة الثالثة لقرار توطين 12 نشاطًا تجاريًّا

المدينة المنورة – عبدالرحمن المحمادي :
قام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة بجولات تفتيشية شاملة تزامناً مع بدء توطين 5 مهن في منافذ البيع للتأكد من توطين تلك الأنشطة وهي تشمل :
* محلات الأجهزة والمعدات الطبية.
* ومواد الإعمار والبناء
* وقطع غيار السيارات
* ومحلات الحلويات
* والسجاد بكافة أنواعه .
وقامت الحملة التفتيشية لجميع المكاتب التابعة للمنطقة مكتب عمل (المدينة المنورة – بدر – ينبع – العلا – المهد – الحناكية – العيص – خَيْبَر).
وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي أن الجولات الميدانية التفتيشية في جميع مكاتب العمل مستمرة على مدار اليوم لمتابعة تلك المهن الموطنّة وكذلك المهن الاخرى التي تم توطينها، واشاد ” الصاعدي ” بالجهود التي تقوم بها المؤسسات و الشركات من تطبيق لقرارات التوطين بالمنطقة وتعمل جنبٌ إلى جنب مع القرارات التي تصدرها الوزارة ، مُقدماً الشكر والتقدير لكل من واكب هذه التوجهات التي تعود فوائدها لمصلحة الوطن و المواطن.