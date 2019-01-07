فيديو | طريقة سهلة لكسر قفل أبواب المنزل عبر الاستعانة بأدوات منزلية

استعرض مقطع فيديو طريقة سهلة لكسر قفل الأبواب، في حال اضطرار صحاب المنزل للقيام بذلك، عند فقدان المفاتيح أو تعذر فتح الباب.
وبيّن المقطع أن الطريقة تبدأ بفك برواز مقبض الباب من مساميره الأربعة، ثم الاستعانة بكماشة لكسر القفل عبر خلخلته من اليمين إلى اليسار، وحينما ينكسر إلى نصفين، يتم استخراج النصف الأول بالكماشة، ودفع النصف الآخر إلى الجهة المقابلة.
ثم يتم خلخلة لسان القفل حتى يتم فتحه، ثم يتم بعد ذلك دفع الباب وفتحه، حيث بيّن المقطع سهولة الطريقة، وإمكانية اللجوء إليها في حال احتجز طفل لأي سبب كان داخل إحدى غرف منزله، عبر الاستعانة بأدوات متوفرة في كل المنازل.