مصادر توضح نص رسائل “الطلاق والزواج” التي سترسلها “العدل” للزوجات

أكدت مصادر أن الرسائل النصية (SMS) التي ستقوم المحاكم بإرسالها إلى المرأة على الهواتف المحمولة، عند الزواج أو الطلاق، لن تشير صراحة إلى لفظ “الطلاق” عند وقوعه، كاشفةً عن نص تلك الرسائل.
وأوضحت، وفقًا لـ”عكاظ”، أن الرسائل ستكون تلميحا فقط، في إطار التخفيف من وقع الأمر على الزوجات، وسيكون نص الرسالة في حال الطلاق: “صاحبة الهوية رقم.. نحيطكم بأنه صدر الصك رقم.. وتاريخ.. من (المحكمة) (والدائرة)، وبإمكانكم مراجعة المحكمة لاستلام الصك”.
أما في حالة عقد النكاح، فسيكون نص الرسالة ما يلي: “سعدنا بتقديم خدمة تسجيل عقد الزواج بصفتك زوجة لصاحب الهوية رقم..، نود منكم تقييم مستوى الخدمة على الرابط المرفق، نقدر لكم مشاركتكم”.
وأضافت المصادر أن رسائل الزواج ستصل للزوجة الجديدة فقط، باعتبارها صاحبة الشأن، ولن تصل للزوجات الأخريات، اللاتي لن يتمكنّ من معرفة أي عقود زواج أخرى لأزواجهن، سواء العادية أو المسيار.
يُذكر أن محاكم الأحوال الشخصية بدأت أمس الأحد تطبيق قرار إشعار المرأة عند تغيير حالتها الاجتماعية برسالة نصية عبر جوالها، كما ستتمكن النساء من الاطلاع على صكوك الإنهاءات المرتبطة بهن، من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية “ناجز”، وإظهار تفاصيل الصك.