الرئيسية حوادث مصرع عائلة مكونة من 4 أفراد إثر حريق منزل في الأحساء
تسبب حريق شبَّ مساء اليوم الأحد في ملحق منزل مكون من طابقين بقرية الشعبة في الأحساء، في مصرع عائلة مكونة 4 أفراد (رجل وامرأة وطفلتين).
وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المقدم عبدالهادي الشهراني، أن مركز التحكم والتوجيه بمحافظة الأحساء تلقى بلاغا في تمام الساعة (2:05) من مساء أمس يفيد بنشوب حريق في منزل مكون من طابقين وملحق بقرية الشعبة.
وأضاف أنه فور انتقال فرق الإنقاذ والأطفاء للدفاع المدني للموقع المشار إليه تبيّن أن الحادث عبارة عن حريق في ملحق المبنى، وعلى الفور تم إخلاء المبنى ومحاصرة الحريق ومنع انتشاره، مبينا أن الحريق نتج عنه وفاة رجل وامرأة وطفلتين، فيما يتم التحقيق حول أسباب اندلاع الحريق.