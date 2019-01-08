أسود الرافدين يحبطون مفاجأة فيتنام بفوز قاتل

أنحاء – حسام آل زيدان
قلب منتخب العراق تأخره مرتين امام فيتنام ليحقق الفوز في الدقيقة الاخيرة بنتيجة 3-2 .. على ستاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا 2019 في الإمارات.
وسجل مهند علي كاظم والبديل همام طارق وعلي عدنان أهداف العراق، في حين أحرز العراقي علي فائز (بالخطأ في مرمى فريقه) ونغوين كونغ فونغ هدفي فيتنام.
وكانت قد انطلقت امس اولى مباريات هذه المجموعة .. حيث فازت إيران على اليمن 5-0 لتتصدر إيران ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام العراق، في حين بقي رصيد فيتنام واليمن خالياً من النقاط.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم السبت المقبل، حيث يلتقي اليمن مع العراق على ستاد مدينة الشارقة، وفيتنام مع إيران على ستاد آل نهيان في أبو ظبي.
ويتأهل إلى دور الـ16 في البطولة الفريقان الحاصلان على المركز الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثالث.