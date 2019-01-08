الرئيسية الشركات اختراق حسابات “الخطوط الكويتية” على مواقع التواصل.. والشركة تعلّق
ذكرت شركة الخطوط الجوية الكويتية، أن حسابيها الرسميين على انستغرام وفيس بوك تعرضا يوم السبت الماضي للاختراق من جهة غير معلومة.
وأكدت شركة الخطوط الجوية الكويتية، أنها تمكنت من استرجاع حسابها الرسمي على فيس بوك، فيما يجري التنسيق مع الجهات المعنية لاسترجاع حسابها الرسمي في انستغرام.
وبعثت الشركة تطمينات لعملائها أن الاختراق الذي طال حسابيها في انستغرام وفيس بوك، لم يحدث أي خلل في إدارة أو سير عمل الشركة ومصالح عملائها، مؤكدة أن أعمالها وخدماتها المقدمة لعملائها تسير بصورة طبيعية.