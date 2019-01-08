استشاري يوضح أكثر أنواع السرطان انتشارًا في المملكة وأشهر أسباب الإصابة به.. 16 ألف مصاب

الرئيسية أنحاء الوطن استشاري يوضح أكثر أنواع السرطان انتشارًا في المملكة وأشهر أسباب الإصابة به.....
كشف استشاري الأورام والعلاج بالأشعة بالمركز السعودي للعلاج بالبروتين الدكتور مشبب العسيري، أن المملكة سجّلت 16 ألف حالة إصابة بمرض السرطان خلال العام المنصرم، منها 4 آلاف إصابة لغير السعوديين، وفق ما ذكر السجل الوطني للأورام التابع للمجلس الصحي السعودي.
وأوضح العسيري وفقاً لـ “الوطن”، أنه يتوقع زيادة نسبة الإصابة بمرض السرطان الأعوام المقبلة، وقد تصل إلى 26 مليون حالة عام 2040.
وأضاف أن الإصابة بالسرطان تتزايد عند التقدم بالسن، ومن أسباب زيادة الإصابة به التدخين وزيادة الوزن وسوء التغذية وأدوية الهرمونات، والتعرّض لأشعة ما فوق البنفسجية، وتلوث الجينات والأدوية التي تحتوي على مواد كيميائية بنسبة 1%.
وأشار إلى أن سرطان الثدي يشكّل أغلب الإصابات في المملكة بنسبة 15%، يليه سرطان القولون والمستقيم بنسبة 12%، ثم سرطان الغدة الدرقية بـ 8%، ثم سرطان الغدة اللمفاوية وسرطان الدم.
من جانبها، بيّنت الاستشارية بقسم الأشعة في مستشفى الملك فهد الجامعي الدكتورة فاطمة الملحم، أن من العوامل التي ساعدت على انتشار السرطان، هي التغيرات البيئية والتغيرات الغذائية، والتقدم في السن والسِمنة وقلة الحركة وأدوية الهرمونات.
وشددت الملحم على عدم وجود أغذية تمنع انتشار الخلايا السرطانية كما يروّج في مواقع التواصل، ولكن هناك أغذية تساعد في تقليل نسبة الإصابة؛ كزيت الزيتون وزيت الكانولا والفواكه والخضار والتقليل من اللحوم الحمراء وتناول الكثير من الماء والاهتمام بالرياضة.